Вашингтон, 13 марта, 2023, 23:50 — ИА Регнум. После продажи британского отделения обанкротившегося Silicon Valley Bank акции американских банков стали терять позиции на торгах. Так, более чем на 44% подешевели ценные бумаги Western Alliance, почти на 59% — First Republic Bank, следует из данных по результатам торгов.

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В ходе торгов цены на акции Western Alliance обваливалась более чем на 80%. Покупка и продажа ценных бумаг некоторых американских банков полностью приостанавливалась из-за сильной волатильности цен. Акции банков PacWest, Zions и UMB Financial падали в цене на 20,7–27,5%.

В итоге по данным на 21:10 акции Western Alliance продавались по 27,55 доллара, First Republic Bank — по 33,58, PacWest — по 8,96, Zions — по 32, UMB Financial — по 58,9 доллара. Общее падение стоимости ценных бумаг в американском банковском секторе составило 6%.

Как сообщало ИА REGNUM, британский филиал обанкротившегося Silicon Valley Bank приобрела банковская группа HSBC Holdings plc. Подразделение было куплено за один фунт.