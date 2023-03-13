Вашингтон, 13 марта, 2023, 22:15 — ИА Регнум. Госдепартамент США не подтвердил информацию о поставках Россией захваченных американских вооружений в Иран. Об этом сообщали 14 марта в пресс-службе ведомства.

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«Утверждения СМИ о поставках РФ захваченных американских вооружений в Иран я не могу подтвердить», — сказал на брифинге руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдепартаменте США опровергли заявление иранских властей о договоренностях по обмену пленными.