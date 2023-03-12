Вашингтон, , 18:37 — REGNUM В Годепартаменте США опровергли заявление иранских властей о договоренностях по обмену пленными. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал информацию, с которой выступил 12 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, очередной «особенно жестокой ложью».

Нед Прайс (сс) U. S. Department of State

Эти заявления Ирана лишь усугубляют страдания семей заключенных, удерживаемых в Иране. Так прокомментировал Прайс высказывание главы иранского МИД.

«Мы безостановочно работаем над освобождением трех незаконно задержанных американцев в Иране», — заявил Прайс.

Он также подчеркнул, что власти США будут продолжать свои усилия, пока заключенные граждане США «не воссоединятся со своими близкими».

Как сообщало ИА REGNUM, глава иранского МИД заявил о том, что достигнуто предварительное соглашение об обмене заключенными. Оно может состояться в ближайшие дни, если со стороны США не будет препятствий.

По данным США, в настоящее время в Иране находятся в заключении три гражданина США. В то же время почти 15 иранских граждан содержатся в американских тюрьмах из-за нарушения санкций.