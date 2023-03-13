Вашингтон, 13 марта, 2023, 21:42 — ИА Регнум. США, Великобритания и Австралия в рамках «оборонного» союза AUKUS планируют разработать новую подводную лодку с ядерной установкой, сообщили 13 марта на брифинге в администрации США.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Подлодка будет также оснащена и конвенциональным оружием, отметил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он подчеркнул, что планируется проектирование, разработки и развертывание субмарины SSN AUKUS. Подлодка будет построена с применением технологий США и Великобритании. В проект будут вложены масштабные инвестиции.

Как сообщалось ранее, министерство обороны США намерено закупить в 2024 году 24 гиперзвуковые ракеты — это следует из опубликованных 13 марта документов о проекте бюджета Пентагона на будущий финансовый год.