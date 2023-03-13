Пентагон в 2024 году намерен начать закупку гиперзвуковых ракет

Вашингтон, , 19:27 — REGNUM Министерство обороны США намерено закупить в 2024 году 24 гиперзвуковые ракеты, следует из опубликованных 13 марта документов о проекте бюджета Пентагона на будущий финансовый год.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Из бюджета на приобретение высокоточного вооружения предполагается получить в 2024 году 11 млрд долларов.

Представитель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Сара Джойнер ранее заявила журналистам, что Пентагон планирует развернуть гиперзвуковые вооружения на воздушных, наземных и морских платформах.

Ранее обозреватели The Washington Post в своей публикации отметили, что использование Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» вновь вызвало в Вашингтоне тревогу по поводу «арсенала Кремля», имеющего трудно перехватываемое оружие, отсутствующее как у США, так и у их союзников.