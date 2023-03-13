ДНР, 13 марта, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Российские силы приближаются к железной дороге, через которую ВСУ перебрасывают резервы в Часов Яр, а затем в Артёмовск (украинское название — Бахмут). Об этом 13 марта сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«Это западная сторона Бахмута, впереди всем знакомый населённый пункт Часов Яр. Соответственно, в трёх километрах железная дорога, по которой идёт снабжение ВСУ», — приводит агентство слова бойца ЧВК «Вагнер».

По его словам, силы ЧВК активно продвигаются северо-западнее Артёмовска, перерезая пути снабжения ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по позициям подразделений ВСУ, находящихся в 20 км от Артёмовска.