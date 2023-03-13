ДНР, 13 марта, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удар по позициям подразделений ВСУ, дислоцирующихся в районе города Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом 13 марта сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации источника, сильный бой идёт в 20 км от Артёмовска — в районе населённых пунктов Голубовка и Миньковка. Там дислоцируются подразделения 4-й и 17-й танковых бригад ВСУ, а также 61-й егерской и 116-й бригады территориальной обороны.

Отмечается, что украинские подразделения прибывали в этот район с начала марта. Они должны были противостоять российской артиллерии и были усилены мобильными миномётными и артиллерийскими группами.

Ранее американская газета The Wall Street Journal написала, что ВСУ несут большие потери в Артёмовске из-за отсутствия возможности эвакуировать раненых.