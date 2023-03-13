Вашингтон, 13 марта, 2023, 16:01 — ИА Регнум. ВСУ несут большие потери в Артёмовске (украинское название — Бахмут) из-за отсутствия возможности эвакуировать раненых. Об этом 13 марта пишет американская газета The Wall Street Journal.

Виктор Антонюк/РИА Новости Покинутые позиции ВСУ

«Украинские войска несут большие потери в Бахмуте, особенно сейчас, когда дороги больше недоступны для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых», — говорится в материале.

Отмечается, что альтернативные грунтовые дороги стали непроходимыми для многих колёсных транспортных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ концентрируют силы в районе Артёмовска для разблокировки города.