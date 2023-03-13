Брюссель, , 17:31 — REGNUM Совет Евросоюща продлил до 15 сентября 2023 года индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1,5 тыс. физлиц и 205 организаций, говорится в заявлении Совета ЕС.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Совет ЕС принял решение продлить ещё на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года ограничительные меры», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил о том, что ЕС практически исчерпал свои возможности для введения новых антироссийских санкционных мер.

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