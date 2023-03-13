Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ концентрируют силы в районе Артёмовска, чтобы разблокировать его

Москва, , 14:57 — REGNUM ВСУ концентрируют силы в районе Артёмовска для разблокировки стратегически важного города. Об этом 13 марта сообщил помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире Первого канала.

Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, ситуация на передовой складывается «очень хорошо».

«Хотя мы видим концентрацию сил противника, которые пытаются каким-то образом разблокировать Артёмовск», — добавил командир спецназа.

Алаудинов сообщил, что ВСУ пытаются предпринимать попытки в направлении Марьинки, однако, несмотря на это, противник несёт большие потери. Он также акцентировал внимание на том, что чем дальше продвигаются ВС России, тем чаще и сильнее киевский режим «пытается отыграться на мирном населении».

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Украины Ирина Верещук предположила, что в Артёмовске могут оставаться около одной тысячи мирных жителей.