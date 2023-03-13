ВС России уничтожили на донецком направлении до 190 военных ВСУ
Москва, 13 марта, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на донецком направлении до 190 военных ВСУ, сообщили 13 марта в Министерстве обороны РФ.
Алексей Майшев/РИА Новости
Военнослужащий расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация» ВС РФ
«За сутки (на указанном направлении) уничтожено до 190 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, было уничтожено три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».
Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Вооруженные силы России начали мощнейшее наступление в районе Донецка, пишет «Русская весна». Также сообщается, что ВСУ оказались под угрозой котла в Авдеевке.