Москва, 13 марта, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на донецком направлении до 190 военных ВСУ, сообщили 13 марта в Министерстве обороны РФ.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащий расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация» ВС РФ

«За сутки (на указанном направлении) уничтожено до 190 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

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Кроме того, было уничтожено три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Вооруженные силы России начали мощнейшее наступление в районе Донецка, пишет «Русская весна». Также сообщается, что ВСУ оказались под угрозой котла в Авдеевке.