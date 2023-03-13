Yle: жители Финляндии из-за энергокризиса заплатили на 5 млрд евро больше

Хельсинки, , 15:16 — REGNUM Расходы жителей Финляндии на электроэнергию осенью 2022 года выросли на 5 млрд евро, таковы опубликованные 13 марта итоги исследования Yle и университета Аалто.

Хельсинки. Финляндия © Victor Lisitsyn/Global Look Press

Затраты на производство электроэнергии в стране почти не изменились, но оптовые цены выросли в среднем на 20%, сказано в публикации.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года депутаты парламента Финляндии предложили обсудить вопрос о проблемах компаний страны, возникших из-за резкого роста цен на электроэнергию.