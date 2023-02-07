После разрыва в прошлом году соглашения с «Росатомом» финны никак не могут найти подрядчика, который построит им новую АЭС. А ввод в эксплуатацию АЭС, которую уже построили при помощи французов, снова откладывается. Приходится продлевать срок эксплуатации АЭС «Ловииса», построенной в 1977 году при помощи СССР. Финны возлагают надежды на «микромодульный реактор», который им обещают помочь создать американцы. Но оправдаются ли они?

Виктор Лавриненко, , 17:27 — REGNUM «Был просвет, но ударил кризис»

Мирный атом Иван Шилов © ИА REGNUM

В Эдускунте (парламент Финляндии — ред.) всё чаще и громче говорят о трудностях, которые экономика страны испытывает в связи с резким ростом цен на электричество. Так, парламентарий Юсси Вихонен поднял вопрос о судьбе многочисленных коммерческих компаний, ставших жертвами кризиса. Вихонен отмечает, что два года, прошедших под знаком COVID-19, значительно изменили жизнь финского общества. И изменили не к лучшему.

Из-за введенных ограничений сильно пострадали разные сферы экономики, в частности туристическая и ресторанная.

«Фирмы сделали очень много, чтобы оставаться на плаву. Был просвет, но, когда они восстановились после коронавируса, ударил энергетический кризис. Теперь фирмы страдают из-за растущих счетов на электричество и сырье», — констатирует финский депутат.

По его словам, число обанкротившихся предприятий особенно выросло минувшей осенью. Вихонен утверждает, что энергетический кризис стал последней каплей для компаний, которые едва-едва пережили COVID-19.

«Даже если деятельность фирмы была прибыльной, после роста цен на электричество у многих не осталось альтернатив», — поясняет депутат.

Он предупреждает, что в ближайшее время легче не станет — и многим приходится думать о том, стоит ли вообще продолжать заниматься бизнесом.

Ночной Хельсинки. Финляндия © Alexander Farnsworth/Global Look Press

«В разгар кризиса государство должно поддерживать деятельность компаний и возможности предпринимателей. Особенно важно позаботиться о тех, кто пострадал от кризисов последних лет и вынужден сворачивать свою деятельность. Извещения о неоплаченных счетах могут усложнить будущее людей. Людям нужно дать шанс попробовать еще раз», — призывает Вихонен.

«Самый большой провал в истории финской экономики»

Генеральный директор Ассоциации пищевой промышленности Финляндии Микко Кякеля констатирует, что в особенно тяжелом положении оказались малые и средние предприятия. Проблема в том, что производственные затраты выросли, а цены для клиентов не изменились — ведь контракты в этой сфере заключаются заблаговременно. По словам же Юрки Валлина, возглавляющего Центральный союз сельскохозяйственных производителей Финляндии, новости о банкротстве предприятий поступают каждый день.

«В данный момент у нас возник настоящий кризис. Затраты значительно возросли: подорожали удобрения, топливо, корма, а также электроэнергия на следующий зимний сезон. Самые ощутимые последствия еще впереди», — признается Валлин.

В этих условиях финское правительство не скупится на обещания о финансовой поддержке разных отраслей — уже обещанные субсидии обойдутся в 1 млрд евро. Но эксперты все равно недовольны.

«Подготовка к энергетическому кризису, наверное, является самым большим провалом в истории финской экономики», — считает старший научный сотрудник У

ниверситета имени Аалто Ииво Вехвиляйнен. По его словам, решения о крупных субсидиях принимаются в короткие сроки, но не отличаются продуманностью.

Он поддерживает модель, при которой учитывается уровень доходов потребителей. Таким образом, по его словам, больше денег уходит по-настоящему в них нуждающимся.

Профессор энергетики Еса Ваккилайнен из Университета Лаппеенранты также высказался за адресную поддержку. Однако, по его словам, у государства нет механизма для того, чтобы направлять помощь исключительно нуждающимся людям или домохозяйствам.

До холодов справиться не удалось

Серьезным ударом для финской экономики стал очередной срыв сроков ввода в эксплуатацию третьего энергоблока АЭС «Олкилуото», которую выстроил франко-германский консорциум Areva-Siemens. Планируется, что АЭС «Олкилуото-3» будет производить примерно 14% потребности Финляндии в электроэнергии.

АЭС «Олкилуото». Финляндия (сс) Teollisuuden Voima Oy

Ее возводили много лет (по первоначальным планам запуск планировался еще в 2009-м!) и собирались начать производство электроэнергии в январе 2022-го.

Однако качество работ оказалось столь «высоким» (постоянно обнаруживались всё новые недоделки и неполадки), что этот срок приходилось всё время сдвигать. Была, по крайней мере, надежда, что удастся всё доделать в 2022 году и запустить АЭС в декабре. Но снова не получилось — из-за неполадок в системе насосов питательной воды.

Специалисты предупреждали, что если «Олкилуото-3» не удастся запустить до холодов, то это может сказаться как на цене электроэнергии, так и на ее наличии в достаточном количестве. Однако до холодов справиться не удалось — сроки начала промышленной эксплуатации пришлось несколько раз переносить.

Наконец было объявлено о том, что тестовая эксплуатация АЭС возобновится 6 февраля. А 4 февраля стало известно, что событие откладывается на четыре дня. Соответственно, дата начала регулярного производства электроэнергии также была перенесена. Теперь прогнозируется, что оно начнется 14 марта — вместо планируемого 10-го. Задержка возникла из-за необходимости заменить уплотнение одного из насосов и срока его доставки поставщиком.

Однако пока нет никакой гарантии, что и дата 14 марта окажется окончательной.

Советское наследство

Одновременно было объявлено, что срок работы финской АЭС «Ловииса» (ее первый энергоблок был запущен в 1977-м, а второй — в 1980-м) может быть продлен еще на 30 лет.

«Продление сроков работы АЭС считается важным, несмотря на рост объемов выработки ветряной и солнечной энергии», — подчеркнули в финском министерстве труда. АЭС «Ловииса» производит порядка 10% от всей вырабатываемой в Финляндии электроэнергии.

Тут стоит отметить, что данный промышленный объект в свое время создавался во многом на мощностях СССР.

Реакторы этой АЭС были изготовлены на Ижорском заводе, турбины — на Харьковском турбинном заводе. Проектирование выполнялось ленинградским отделением ВГНИПКИИ «Атомэнергопроект» (в настоящее время ОАО «СПбАЭП»). Координацию проектирования и строительства осуществляла советская компания «Атомэнергоэкспорт».

АЭС «Ловииса». Финляндия public domain

Три месяца назад стало известно, что финская энергетическая компания Fortum решила с 2030 года закупать топливо для АЭС «Ловииса» у американской компании Westinghouse Electric. Впрочем, это топливо еще только предстоит создать и оформить на него лицензию. В его основу американцы хотят положить топливо British Nuclear Fuel Limited, которое уже поставлялось на эту АЭС.

В настоящее время топливо для «Ловиисы» поставляет российская компания ТВЭЛ (подразделение «Росатома») — в соответствии с контрактами, рассчитанными до 2027 и 2030 года.

Изначально предполагалось, что вывод из эксплуатации первого и второго энергоблоков АЭС «Ловииса» будет осуществлен соответственно в 2027 и 2030 году. Но нынешняя действительность заставляет Хельсинки продлить работу этой АЭС на длительный срок.

«Искреннее разочарование»

В начале мая 2022-го финская компания Fennovoima заявила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию «Росатом» фирмой RAOS Project по строительству АЭС «Ханхикиви-1».

Соответствующий контракт был подписан в 2013 году — финны учли свои прошлые ошибки и отказались заключать новую сделку с совершенно дискредитировавшей себя французской компанией Areva.

Проект предполагал сооружение в муниципалитете Пюхяйоки одноблочной атомной электростанции на основе реактора российской конструкции ВВЭР-1200 поколения 3+ мощностью 1200 мегаватт. Церемония закладки котлована под новую АЭС состоялась 22 января 2016 года. В последующие годы шла подготовка площадки, а начать воздвижение непосредственно самой АЭС планировали в 2023 году, с вводом станции в эксплуатацию в 2029-м. И вдруг всё резко закончилось.

В «Росатоме» заявили: «Решение менеджмента Fennovoima о расторжении контракта с компанией RAOS Project вызывает у нас искреннее разочарование. Основания такого решения абсолютно непонятны. Проект прогрессирует, налажена командная работа заказчика и подрядчика…»

Отказавшись от договора с русскими, финны фактически отправили проект столь необходимой им АЭС в мусорный ящик. Теперь стороны выясняют отношения в суде — но каким бы ни был исход данных судебных процессов, это точно не поможет Финляндии быстро перезапустить развитие своей атомной энергетики.

Микромодульная альтернатива

Хельсинки в настоящее время хочет нового подрядчика, который выстроит для Финляндии запланированную уже атомную электростанцию. В частности, как предполагается, финны могут обратиться к французам или американцам.

«Но это означает большую потерю времени, так как все разрешительные процедуры, включая согласие правительства и парламента Финляндии, придется проходить с самого начала», — предупреждает директор АНО «Атоминфо-центр» Александр Уваров.

Впрочем, финны сейчас возлагают надежды на другой вариант развития своей атомной энергетики.

В декабре прошлого года Лаппеенрантский технологический университет (LUT University) и американская компания Ultra Safe Nuclear Corporation (г. Сиэтл, штат Вашингтон) подписали «Меморандум о взаимопонимании» (MOU), направленный на строительство микромодульного ядерного реактора (MMR).

Микромодульный ядерный реактор Цитата из видео «Ultra Safe Nuclear's Micro Modular Reactor - Life Cycle»

«Строительство исследовательского и испытательного MMR продемонстрирует исключительно безопасную и экологичную технологию атомной энергетики и стимулирует дальнейшее развитие энергосистем будущего, где малые реакторы могут выполнять множество функций», — заявили в университете.

Сообщается, что при мощности тепловой энергии 15–30 МВт MMR достаточно мал и его собираются подключить к теплосети муниципального предприятия, отвечающего за отопление города Лаппеенранта. Объявленная дата ввода в эксплуатацию демонстрационной установки — 2026 год. В случае успеха подобными мини-реакторами предполагается обеспечить и другие города.

Но на данный момент технология малых модульных реакторов в западном мире ещё не отработана.

Сейчас работающими установками такого рода могут похвастаться только Россия (плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов») и Китай (реактор Shidao bay-1, действующий в провинции Шаньдун). Прочие государства заметно отстали.

И не исключено, что планы финнов получить свою собственную установку в 2026 году так и останутся планами. Впрочем, и до 2026-го нужно ещё дожить, а дешёвое электричество требуется Финляндии прямо сейчас.