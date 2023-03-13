Москва, 13 марта, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Движение поездов на Большой кольцевой линии Московского метро было прервано из-за незаконных работ застройщика недвижимости. Администрация подземки попросила о возбуждении уголовного дела, сообщает департамент транспорта Москвы 13 марта в своём телеграм-канале.

Кирилл Каллиников/РИА Новости В метро

Ранее дептранс сообщал об остановке движения между станциями «Новаторская» и «Аминьевская» из-за проверки инфраструктуры. Движение полностью восстановили в 12:25.

«Незаконные работы застройщика недвижимости «Донстрой» привели к остановке движения поездов метро», — указано в сообщении.

Компания, не согласовав работы с подземкой, начала бурильные работы над тоннелем метро между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская». В результате образовалось отверстие, произошёл выброс глины и песка на путь. Движение поездов остановили на период восстановительных работ, пассажирам предложили альтернативные маршруты. Строительство над тоннелем остановлено до выяснения всех обстоятельств.

«Московский метрополитен обратился в Следственный комитет города Москвы и ГУМВД по городу Москве по проведению необходимой проверки и возбуждению уголовного дела», — добавили в дептрансе.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по Большой кольцевой линии метро в Москве запустили 1 марта, в церемонии по видео-конференц-связи принял участие президент России Владимир Путин.