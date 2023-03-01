Путин дал старт движению по Большой кольцевой линии метро в Москве
Москва, 1 марта 2023, 13:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин 1 марта дал старт движению по Большой кольцевой линии метро в Москве.
«С Богом!» — сказал глава госудасртва.
Российский лидер открыл новую ветку столичной подземки в режиме видео-конференц-связи. В мероприятии также приняли участие мэр Сергей Собянин и строители московского метрополитена.
В рамках церемонии будут запущены последние девять станций, которые замкнут БКЛ: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская», а также «Варшавская».
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