Москва, , 13:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин 1 марта дал старт движению по Большой кольцевой линии метро в Москве.

Поезд на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена © Сергей Бобылев/ТАСС

«С Богом!» — сказал глава госудасртва.

Российский лидер открыл новую ветку столичной подземки в режиме видео-конференц-связи. В мероприятии также приняли участие мэр Сергей Собянин и строители московского метрополитена.

В рамках церемонии будут запущены последние девять станций, которые замкнут БКЛ: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская», а также «Варшавская».

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