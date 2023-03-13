Москва, 13 марта, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возобновление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Об этом он рассказал 13 марта в ходе встречи с журналистами.

Валерий Шарифулин/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Мы приветствуем любые шаги, которые могут и будут способствовать понижению уровня напряженности и диалогу в весьма нестабильном регионе», — сказал представитель Кремля, назвав Тегеран и Эр-Рияд ключевыми игроками.

Напомним, 10 марта в Китае состоялось подписание трёхстороннего заявления представителями Ирана, Саудовской Аравии и КНР о восстановлении дипломатических отношений между двумя ближневосточными странами.