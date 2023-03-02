Моди заявил о консенсусе глав МИД G20 по многим вопросам, несмотря на разногласия по Украине

Нью-Дели, , 14:40 — REGNUM Главы МИД стран G20 в ходе саммита в Нью-Дели пришли к консенсусу по многим вопросам, несмотря на разногласия по Украине, заявил 2 марта премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Нарендра Моди © EPA/DITA ALANGKARA/POOL/ТАСС

«Мы согласовали общую позицию, согласно которой «Группа двадцати» пришла к консенсусу по многим важным вопросам», — цитирует его Reuters.

По словам Моди, по итогам саммита были приняты документы, подтверждающие достижение соглашения.

Итоговый документ на встрече глав МИД G20 приняли без позиции по Украине из-за возражений Китая и России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии в конце января заявили, что надеются на приезд российского президента Владимира Путина на саммит G20 в Нью-Дели в сентябре 2023 года.

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