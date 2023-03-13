Москва, 13 марта, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о готовности Индии соблюдать потолок цен на российскую нефть.

Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«У нас есть определенные принятые решения на этот счет, решения, принятые президентом РФ и оформленные соответствующими документами, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. — Будем из них исходить».

Он добавил, что Москва ориентируется не на сообщения СМИ, а на контакты с контрагентами в Индии.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что Индия решила не нарушать антироссийские санкции, введенные Западом.

Отмечается, что чиновники в Индии попросили банки и трейдеров соблюдать действующие санкции, в частности, придерживаться установленного западными странами потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель.