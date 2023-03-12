Bloomberg: Индия решила не нарушать антироссийские санкции

Нью-Дели, , 19:55 — REGNUM

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Индия решила не нарушать антироссийские санкции, введенные Западом, сообщает 12 марта агентство Bloomberg.

По данным агентства, чиновники в Индии попросили банки и трейдеров соблюдать действующие санкции, в частности, придерживаться установленного западными странами потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. При этом, по данным Международного энергетического агентства, Индия в 2022 году оказалась главным покупателем российской нефти, поставляемой по морю.

Уточняется, что такое решение Индии стало следствием обсуждения санкций с представителями США и других государств G7 на полях министерского заседания «Большой двадцатки», которое состоялось в Нью-Дели в начале марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в российско-индийской торговле формируется гигантский торговый дисбаланс, поскольку Нью-Дели рассчитывается с российскими экспортёрами нефти в рупиях, которые невозможно вывести из страны. Заработанные в Индии средства можно хранить в банке или закупать на них продукцию, услуги, технологии.