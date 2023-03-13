Калуга, 13 марта, 2023, 08:57 — ИА Регнум. На трассе М3 «Украина» в Калужской области столкнулись два грузовика, организован объезд, сообщили 13 марта в региональном главном управлении МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что ДТП произошло в 06:27 мск в Боровском районе, столкнулись фуры DAF и Mercedes-Benz, есть пострадавший.

На трассе образовался крупный затор в обе стороны, в настоящее время организован объезд через Балабаново.

Как передавало ИА REGNUM, несовершеннолетние жители Новой Москвы попали в ДТП на арендованном автомобиле. Пострадали два человека.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует ход и результаты процессуальной проверки проводимой по факту ДТП с участием несовершеннолетних.