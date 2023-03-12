Москва, , 20:04 — REGNUM Несовершеннолетние жители Новой Москвы попали в ДТП на арендованном автомобиле. Пострадали два человека. О происшествии 12 марта сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Авария (сс) Pixel-mixer

«На улице Георгиевская подросток 2006 года рождения, управляя автомашиной каршеринга, взятой под чужим аккаунтом, не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, травмы получили водитель и его несовершеннолетний пассажир. Момент аварии зафиксирован видеокамерой.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП с участием несовершеннолетних.

Ранее ИА REGNUM сообщало о другом происшествии с участием машины каршеринга. В центре Петербурга автомобиль вылетел с проезжей части и оказался на льду реки Фонтанки. Водитель пытался скрыться от полиции, но упал в реку и был спасён.