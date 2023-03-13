Париж, 13 марта, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Французский политик и экс-европарламентарий Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети написал, что Франция не должна идти на поводу у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Евросоюза, в связи с этим гражданам страны нужно выйти на улицы и выразить свой протест.

Panoramic/Global Look Press Французский политик Флориан Филиппо

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский терпит поражение, а НАТО становится всё радикальнее.

«После саботажа «Северных потоков» весной была спровоцирована возможная глобализация конфликта. Давайте продвигать идею мира! Пусть Франция перестанет идти на поводу у Урсулы и ЕС!» — написал он, добавив, что 18 марта в Париже состоится национальный марш за мир.

Как ранее передавало ИА REGNUM, по словам Флориана Филиппо, в западных странах всё чаще звучит мнение, что Россия не сломалась под санкциями, достойно выдерживает экономические тиски.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта обсудил с новым президентом Чехии Петром Певелом ситуацию в зоне спецоперации и вопрос вступления Украины в Евросоюз.