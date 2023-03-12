Киев, , 17:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта обсудил с новым президентом Чехии Петром Певелом ситуацию в зоне спецоперации и вопрос вступления Украины в Евросоюз. О состоявшемся разговоре Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Провел разговор с президентом Чехии Петром Павелом. Поздравил с официальным вступлением в должность. Проинформировал о ситуации на фронте, наших потребностях в безопасности. Говорили о движении Украины в Евросоюз», — написал украинский президент.

Как отметил Зеленский, стороны выразили намерения и далее активно взаимодействовать друг с другом.

Напомним, в начале февраля 2023 года Владимир Зеленский выступил в Европарламенте с речью, основными темами которой стали поставки вооружений и скорейшее предоставление членства в Евросоюзе.

При этом перспективы попасть в ЕС у Киева в настоящее время крайне слабые. Как отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, «Украина продвигается на пути в ЕС впечатляющими темпами», но ей предстоит еще «непростой путь».