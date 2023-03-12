Тегеран, 12 марта, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Иран и США достигли первичных договоренностей по вопросу обмена заключенными. Обмен может состояться в ближайшее время. Об этом 12 марта заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран, город Йезд

«В рамках переговоров о снятии санкций всё ещё продолжается обмен сообщениями, и мы пришли к предварительному соглашению об обмене заключенными. Если со стороны США не будет препятствий, обмен состоится в ближайшие дни», — цитирует главу иранского МИД агентство Mehr.

Напомним, есть как минимум 15 граждан Ирана, которые оказались в американских тюрьмах из-за попытки обойти санкции. Эти данные ранее обнародовал заместитель главы судебной власти Ирана по международным вопросам Али Багери.

В свою очередь в Иране содержались в тюрьмах четверо американских граждан — Эмад Шарги, Морад Тахбаз, Бакер Намази и его сын Сиамак. В октябре 2022 года Бакера Намази освободили из тюрьмы при содействии Омана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран неоднократно заявлял о готовности произвести обмен пленными.