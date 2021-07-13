Тегеран, , 11:34 — REGNUM Власти Ирана готовы освободить американских заключенных, если США предоставят свободу всем иранским узникам. Об этом официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил 13 июля в ходе пресс-конференции.

При этом, пояснил он, Тегеран считает иранскими узниками в США всех иранцев, которых заточили по требованию Соединённых Штатов в любой стране мира.

12 июля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил о переговорах по удерживаемым гражданам с американской стороной. При этом он не уточнил, в какой форме идут переговоры с США.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи не подтвердил информацию о вероятном обмене заключёнными между Ираном и США. При этом он заявил, что Тегеран всегда подчеркивал необходимость всестороннего обмена заключёнными между двумя странами.

Читайте также: Иран отверг новости о соглашении с США об обмене заключёнными