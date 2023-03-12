Санкт-Петербург, 12 марта, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал минимальную победу над подмосковными «Химками». Встреча проходила 12 марта на стадионе «Крестовский».

Александр Вильф/РИА Новости Игрок «Зенита» Густаво Мантуан

Забитыми мячами в составе «Зенита» отметились Малком (19’ Андрей Мостовой, 55’ Матео Кассьерра) и Густаво Мантуан (90+2’ Арсен Адамов). Голы «Химок» забил Бутта Магомедов (75’ Давид Кобесов, 85’ пенальти).

Стоит отметить, что эта победа стала для команды Сергея Семака третьей подряд после возобновления сезона. Ранее «сине-бело-голубые» также обыгрывали «Волгу» из Ульяновска и «Пари Нижний Новгород».

Самым ценным игроком матча признан 26-летний бразильский фланговый нападающий «Зенита» Малком, вышедший на поле в стартовом составе санкт-петербургского клуба.