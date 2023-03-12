В Израиле начались учения по получению при землетрясении помощи от других стран

Тель-Авив, Израиль, , 16:20 — REGNUM Учения для отработки получения международной помощи при землетрясении проводятся в период с 12 по 15 марта национальным управлением по чрезвычайным ситуациям израильского минобороны вместе с аварийно-спасательными службами страны. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба оборонного ведомства Израиля.

Израиль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Примерно через месяц после землетрясения в Турции Национальное управление по чрезвычайным ситуациям министерства обороны совместно с израильскими аварийно-спасательными службами проводит международные учения, направленные на отработку получения международной помощи в случае землетрясения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в них будут принимать участие приблизительно 120 участников из 17 стран: Албании, Австрии, Бельгии, Боснии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Македонии, Мальты, Черногории, Румынии, Испании и Швеции, а также от Европейского союза и Организации Объединенных Наций.

Кроме того, указывается, что учения будут проходить в период с 12 по 15 марта, и отмечается что во время их проведения «будут смоделированы все необходимые аварийные процедуры, включая первоначальное решение о запросе международной помощи, объединение иностранных спасательных групп, распределение помощи в различных точках страны и сам процесс получения международной помощи».

Также указывается, что в некоторых из сценариев учений имеются поисково-спасательные операции при землетрясении, учения по эвакуации, процесс оценки ущерба и получение международной помощи из разных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в военно-воздушных учениях «Красный флаг» ВВС Соединённых Штатов, которые 12 марта стартуют на американской базе Неллис в штате Невада, примет участие Израиль.