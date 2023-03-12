Москва, , 11:11 — REGNUM Рабочий визит главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Судан подтвердил значимость и важность отношений двух стран. Об этом в воскресенье, 12 марта, в интервью РИА Новости заявил посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.

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«Наши отношения стабильно развивались с момента их установления в 1956 году, когда Судан получил свою независимость, и я верю, что сегодня они процветают», — отметил Сирраджа.

Также посол отметил, что визит Лаврова подтвердил налаженность механизмов двустороннего взаимодействия.

«Лавров во время своей поездки в нашу страну обсудил все эти вопросы с нашим министром иностранных дел и другими официальными лицами», — добавил глава дипломатической миссии.

Ранее Сирраджа в интервью РИА Новости заявил, что антироссийские санкции Запада косвенно влияют на благосостояние бедных стран, так как Россия не способна из-за ограничений в полной мере реализовывать условия «зерновой сделки».