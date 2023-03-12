Москва, 12 марта, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Посол Судана в России Эльгазали Эльтижани Сирраджа в интервью РИА Новости 12 марта заявил, что введение односторонних антироссийских санкций повлияло на благосостояние бедных стран.

ИА REGNUM Судан

«Введение санкций против России может повлиять и на другие страны, создать ситуацию, в которой могут быть задеты другие страны», — сказал посол.

Также Сирраджа напомнил, что Судан, находящийся долгое время под санкциями, испытывает проблемы с обеспечением общества всеми необходимыми благами.

«Говоря о «зерновой сделке»… санкции оказывают негативный эффект не только на Россию, но и нуждающиеся в зерне и удобрениях страны», — заключил посол Судана.

Накануне появилась информация, что утвержденный Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) новый министр обороны Китая генерал Ли Шанфу находится под санкциями со стороны Соединенных Штатов Америки из-за контактов с Россией.