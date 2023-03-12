Новый министр обороны Китая находится под санкциями США из-за военного сотрудничества с Россией

Пекин, , 06:49 — REGNUM Генерал Ли Шанфу утверждён Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) новым министром обороны Китая, сообщает 12 марта информационное агентство «Синьхьуа».

Китайские солдаты kremlin.ru

В октябре 2022 года 65-летний Ли Шанфу вошёл в состав Военного совета Центрального комитета КПК. В ходе нынешней сессии ВСНП он стал членом обновленного Центрального военного совета КНР — высшего государственного военного органа страны.

Военная карьера Ли Шанфу связана с космосом — он 31 год прослужил на космодроме Сичан, расположенном в провинции Сычуань на юго-западе страны.

Затем Ли Шанфу занимал посты начальника штаба Главного управления вооружений и военной техники НОАК, начальником штаба Войск стратегической поддержки НОАК, начальником Управления развития вооружений Центрального военного совета КНР.

В сентябре 2018 года Ли Шанфу попал под американские санкции за то, что, как считают в Вашингтоне, санкционировал покупку Китаем российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и 10 истребителей Су-35. В частности, ему нельзя пользоваться услугами американской финансовой системы и запрещён въезд в США.

Напомним, что ранее ВСНП в третий раз подряд избрало Си Цзиньпина на высшие посты в государстве — председателем КНР и Центрального военного совета КНР.

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