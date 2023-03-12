Москва, 12 марта, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина состоится в Госдуме. Об этом говорится 12 марта в телеграм-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«22–23 марта (окончательную дату определим на следующей неделе) состоится заседание Государственной думы, на котором с отчётом выступит председатель правительства», — сообщает Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что правительство каждый год отчитывается перед депутатами — в соответствии со статьёй 114 Конституции РФ.

Сейчас в рамках подготовки к этому мероприятию проводятся встречи профильных комитетов Госдумы с вице-премьерами и министрами. Кроме того, с 13 марта начнутся встречи фракций с Мишустиным.

В течение десяти дней эта работа должна подойти к концу, отметил Володин, призвав в комментариях изложить свои предложения и вопросы, если они есть.