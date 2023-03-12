Мелитополь, 12 марта, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Полицейскими города Мелитополя в Запорожской области обнаружен схрон с оружием, изъято его содержимое. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на Главное управление МВД по Запорожской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Уточняется, что из схрона изъяты две гранаты «Ф-1», две тротиловые шашки по 400 грамм каждая, пистолет Макарова с двумя магазинами, одно охотничье ружье, а также около сотни снарядов разного калибра.

Как утверждает источник: владелец гаража, в котором обнаружен схрон, на сегодняшний день находится на подконтрольной Украине территории.

На неделе в Главном управлении МВД России по Херсонской области сообщалось об обнаружении в регионе трех тайников с боеприпасами.