Херсон, , 12:01 — REGNUM Три тайника с боеприпасами найдены в Херсонской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сообщили 7 марта в региональном управлении МВД РФ.

Тайник с боеприпасами, обнаруженный в Херсонской области Телеграм-канал ГУ МВД России по Херсонской области

В ведомстве уточнили, что один тайник с боеприпасами полицейские обнаружили в водосточной трубе рядом с селом Любимо-Павловка. В нём находилось семь металлических ящиков со 125 патронами калибра 30 мм.

Другой тайник найден в зарослях травы возле села Весёлое: здесь было спрятано 12 противотанковых гранат и 67 модернизированных зажигательных патронов калибра 14,5 мм. Также изъяты реактивная штурмовая граната и 64 взрывателя.

Третий тайник российские силовики нашли в посёлке городского типа Чаплинка во дворе заброшенного строения. В тайнике находилось две гранаты Ф-1 с запалами и ручной гранатомёт.

Напомним, ранее ФСБ сообщила об обнаружении подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов и ремонту оружия в 34 российских регионах.

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