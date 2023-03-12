Вашингтон, 12 марта, 2023, 05:50 — ИА Регнум. Корабль Crew Dragon вернулся с Международной космической станции (МКС) на Землю, на его борту находятся четыре члена экипажа, в том числе российская женщина-космонавт Анна Кикина, 12 марта сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

Official SpaceX Photos Приводнение Crew Dragon

В команду корабля также входят американец Никол Манн, его соотечественник Джош Кассада и японский астронавт Коити Ваката. Капсула Crew Dragon приводнилась в Атлантическом океане, у побережья штата Флорида (США).

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта Анна Кикина заявила, что довольна своей экспедицией на МКС. Она подчеркнула, что все задачи, поставленные перед командой в экспедиции, были выполнены и каждый новый день на станции был непохожим на другие.