Тель-Авив, Израиль, 12 марта, 2023, 00:20 — ИА Регнум. Приблизительно 250 тысяч человек 11 марта стали участниками протестных акций против судебной реформы в Израиле, сообщила газета Jerusalem Post.

BruceEmmerling Протесты в Израиле

Отмечается, что демонстрации охватили более чем 60 населенных пунктов страны. Больше всего протестующих зафиксировано в городе Тель-Авив.

Акции протеста против судебной реформы в Израиле проходят уже десятую неделю подряд. Израильское правительство с помощью реформы планирует ограничить вмешательство Верховного суда в процесс принятия базовых законов.

Это нововведение даст возможность парламенту оспаривать решения указанной судебной инстанции. Кроме того, правительство Израиля сможет контролировать процедуру назначения членов Верховного суда.