Военкор Руденко: отряд иностранных наёмников уничтожен у Артёмовска
Военкор Руденко: российские военные уничтожили отряд иностранных наёмников у Артёмовска
Донецк, 11 марта, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Российская артиллерия нанесла удар по отряду иностранных наёмников, выходивших из Артёмовска (Бахмута). Об этом 11 марта сообщил военкор Андрей Руденко.
«Под Артёмовском (Бахмут) при попытке выйти из города артиллерийским огнем ликвидирован отряд нацистов, куда входили иностранные наёмники», ― написал военкор в телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины перебрасывают свои резервы с запорожского направления в район Артёмовска с целью усиления группировки, которая «достаточно быстро уничтожается» российскими военными.
Как указал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, численность группировки, а также дислоцированная под Артёмовском военная техника могут свидетельствовать о том, что ВСУ могут готовиться как к обороне, так и наступлению на указанном направлении.