Мадридский «Реал» победил «Ливерпуль» со счётом 5:2

Ливерпуль, Великобритания, , 04:42 — REGNUM Мадридский «Реал», проигрывая 21 февраля по ходу матча 1/8 финала Лига чемпионов в гостях «Ливерпулю», сумел удержать убедительную победу.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Уже на третьей минуте англичане вышли вперёд. Гол забил пяткой забил Дарвин Нуньес. Ещё через 12 минут Мохаммед Салах забил второй гол в ворота «Реала».

На 23-й минуте Винисиус Жуниор сократил разрыв в счёте, отправив мяч в ворота со штрафного «Ливерпуля». Через 13 минут он же сравнял счёт.

Во втором тайме мадридцы забили три безответных мяча в ворота хозяев: на 48-й минуте — Эдер Милитао, а на 56-й и 67-й — Карим Бензема.

Знаменитый английский футболист Гарри Линекер в своём Twitter назвал прошедший матч «безумным».