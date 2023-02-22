«Реал» одержал победу над «Ливерпулем» с разницей в три мяча
Ливерпуль, Великобритания, 22 февраля 2023, 04:42 — REGNUM Мадридский «Реал», проигрывая 21 февраля по ходу матча 1/8 финала Лига чемпионов в гостях «Ливерпулю», сумел удержать убедительную победу.
Уже на третьей минуте англичане вышли вперёд. Гол забил пяткой забил Дарвин Нуньес. Ещё через 12 минут Мохаммед Салах забил второй гол в ворота «Реала».
На 23-й минуте Винисиус Жуниор сократил разрыв в счёте, отправив мяч в ворота со штрафного «Ливерпуля». Через 13 минут он же сравнял счёт.
Во втором тайме мадридцы забили три безответных мяча в ворота хозяев: на 48-й минуте — Эдер Милитао, а на 56-й и 67-й — Карим Бензема.
Знаменитый английский футболист Гарри Линекер в своём Twitter назвал прошедший матч «безумным».