Мариуполь, ДНР, , 11:02 — REGNUM На сегодняшний день в строительных работах в Мариуполе задействованы специалисты из 16 регионов России. Восстановление города идёт быстрыми темпами. Об этом 21 февраля сообщил мэр Мариуполя Олег Моргун.

Мариуполь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читайте также: Мэр Мариуполя рассказал, когда закончат снос разрушенных многоэтажек

В беседе с РИА Новости он рассказал, что украинские военные после ухода оставили за собой выжженную землю.

«Очень много пострадало квартирного жилого фонда. Социальные объекты. Частные жилые дома. Инфраструктура. Но, невзирая на всё это, на материальные потери и человеческие жертвы, нам на помощь пришла Российская Федерация», ― добавил Моргун.

По его словам, в Мариуполь сейчас полноценно зашли 16 регионов России ― подрядные и субподрядные организации.

Ранее по теме: Пушилин заявил о новом этапе в восстановлении Мариуполя

«Вкладываются колоссальные деньги по восстановлению самого крупного города, который был освобождён в ходе СВО. Мы за это благодарны. Нас не бросили», ― сказал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о начале нового этапа в восстановлении города Мариуполя, который потребует совершенно иного подхода.

Так, в городе уже в текущем году начнётся восстановление разрушенных во время военных действий частных домов. Завершить эту работу планируется за три года. Также в 2023 году будет завершён снос разрушенных многоэтажных домов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мариуполе собираются восстановить за три года частные жилые дома