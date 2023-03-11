Саратов, , 12:50 — REGNUM В Саратовской области возбудили уголовное дело после автоаварии с пассажирским автобусом, в которой пострадали 14 человек. Доклад по итогам предварительной проверки был предоставлен председателю СКР Александру Бастрыкину. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Следствию предстоит установить виновных в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие в городе Вольске произошло 10 марта. Утром 64-летний водитель автобусом, в котором находилось не менее 14 пассажиров, двигаясь по улице Коммунарной, не справился с управлением. Автобус съехал с дороги в кювет и столкнулся с деревом.

«В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия пострадали 14 человек, среди которых шестеро несовершеннолетних», — говорится в сообщении СК.