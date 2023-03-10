Саратов, , 12:10 — REGNUM Количество пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Саратовской области с участием пассажирского автобуса выросло до 12 человек. Об этом 10 марта сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения по региону.

«Медицинская помощь потребовалась 12 пассажирам, пять из которых дети. На текущий момент госпитализированы два пассажира в состоянии средней тяжести», — приводит агентство слова собеседника.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие в Саратовской области с участием пассажирского автобуса ПАЗ №9 произошло утром в пятницу на улице Коммунарной в Вольске.

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщал о произошедшем в регионе дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и легкового автомобиля.