Москва, 11 марта, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети Twitter, обсуждая встречу лидеров Франции и Великобритании в Париже, попросили французского президента Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Риши Сунака замолчать после заявления президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

«Путин сказал, что сделает этот шаг только в том случае, если США пойдут на это. Если Сунак и Макрон не умеют слушать или читать, то пусть замолчат», — написал один из пользователей, говоря о проведении ядерных испытаний.

Другой пользователь отметил, что Макрон и Сунак довольно забавные, если думают, что их «болтовня» имеет значение. Ещё один напомнил, что Россия не собирается начинать ядерные испытания, если только США этого не сделают.

«Если вы беспокоитесь о ядерном оружии, посмотрите на президента США», — сыронизировал в комментарии один из читателей.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия в ответ на ультиматумы США приостанавливает участие в ДСНВ.

Как сообщало ИА REGNUM, волну негодования у читателей издания Daily Mail вызвало решение британского премьер-министра Риши Сунака продолжать поставки оружия на Украину, пока не укрепится позиция Киева для проведения переговоров.