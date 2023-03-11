Решение премьера Британии Сунака об отказе от диалога с Россией шокировало британцев

Лондон, , 05:24 — REGNUM Решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака продолжать поставки оружия на Украину до тех пор, пока не укрепится позиция Киева для проведения переговоров по завершению конфликта, вызвало волну возмущения и негодования у читателей издания Daily Mail.

Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании. Иван Шилов. © ИА REGNUM

Под статьей с новостью о встрече Сунака с французским лидером Эммануелем Макроном, в ходе которой премьер сделал заявление по Украине, читатели оставили множество гневных комментариев.

Комментаторы указывали, что промедление с переговорами в конечном итоге означает, что будет ещё больше погибших и разрушений, и указали на двуличие позиции Сунака, который ради мира хочет поставлять оружие.

Один из комментаторов провёл параллель с выходом войск США из Афганистана и отметил, что конфликт на Украине завершится только тогда, когда в Белом доме «скажут, что хватит».

«Россию нельзя победить, но Москва будет рада вести переговоры с НАТО. Они сказали Западу, чего хотят, но там отказались даже слушать», — подвёл итог один из читателей издания.

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