Донецк, 11 марта, 2023, 12:26 — ИА Регнум. С начала специальной военной операции более 400 объектов в 97 медицинских учреждениях Донецкой Народной Республики получили повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Количество поврежденных медучреждений с начала специальной военной операции повергает в шок. 416 объектов в 97 учреждениях так или иначе повреждены», — рассказал Гарцев в интервью ТАСС 11 марта.

Также глава министерства здравоохранения сообщил о наличии тотальных разрушений, когда пострадавшие объекты не подлежат восстановлению. При этом восстановление объектов здравоохранения в республике осуществляется при поддержке регионов-шефов [регионов, взявших на себя обязательство всесторонней поддержки Донбасса].

Напомним, в ночь на 11 марта Вооружённые силы Украины дважды обстреляли Киевской район города Донецка снарядами [натовского] калибра 155 мм.