Донецк, 11 марта 2023, 08:36 — REGNUM Киевский район Донецка в ночь на 11 марта дважды подвергся обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 11 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сотрудник СК РФ фиксирует последствия обстрела
Сотрудник СК РФ фиксирует последствия обстрела
(с) РИА Новости

Уточняется, что обстрелы Киевского района Донецка со стороны украинских формирований были зафиксированы в 00:02 и 00:17 и в ходе них по городу было выпущено два и три снаряда калибра 155 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что украинские военные 10 марта обстреляли посёлок Белевица в регионе. Обстрел обошёлся без пострадавших и разрушений.