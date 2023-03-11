Украинские войска дважды обстреляли Киевский район Донецка в ночь на 11 марта

Донецк, , 08:36 — REGNUM Киевский район Донецка в ночь на 11 марта дважды подвергся обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 11 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сотрудник СК РФ фиксирует последствия обстрела (с) РИА Новости

Уточняется, что обстрелы Киевского района Донецка со стороны украинских формирований были зафиксированы в 00:02 и 00:17 и в ходе них по городу было выпущено два и три снаряда калибра 155 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что украинские военные 10 марта обстреляли посёлок Белевица в регионе. Обстрел обошёлся без пострадавших и разрушений.