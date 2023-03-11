Сеул, 11 марта, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Южная Корея и Вьетнам в рамках двустороннего экономического сотрудничества договорились об увеличении товарооборота до 100 миллиардов долларов в текущем году. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщило Вьетнамское информационное агентство (ВИО).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Отмечается, что решение было принято в ходе диалога заместителя премьер-министра Вьетнама Ле Минь Кхая и вице-премьера Южной Кореи Чху Гён Хо в Ханое [столица Вьетнама].

Вице-премьер Ле Минь Кхай отметил, что на сегодняшний день Южная Корея является третьим крупнейшим партнером Вьетнама по товарообороту. Замглавы правительства Республики Корея Чху Гён Хо, в свою очередь, подчеркнул, что торговля является главной движущей силой двустороннего экономического сотрудничества двух стран.

Напомним, 6 марта издание The New York Times сообщало о наращивании Южной Кореей экспорта летального оружия и техники в страны Запада.