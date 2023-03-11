Москва, 11 марта, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских фехтовальщиков до международных соревнований.

ORoBryan Олег Матыцин на эстафете

«Международная федерация фехтования справедливо допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных стартах под эгидой FIE», — сказал Матыцин в интервью «Спорт-Экспресс» 11 марта.

Также он добавил, что подобные решения показывают тенденцию международных федераций объективно и в равной мере относиться ко всем спортсменам, несмотря на их гражданство.

«Уверен, уже в июле на чемпионате мира мы увидим наших фехтовальщиков на пьедестале», — добавил министр.

Напомним, что о решении Международной федерации фехтования вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации стало известно 10 марта из сообщения, опубликованного на портале Inside the Games.