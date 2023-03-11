Фурманов, Ивановская область, 11 марта, 2023, 09:39 — ИА Регнум. В результате столкновения поезда и легкового автомобиля в Фурманове Ивановской области пострадали два человека. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что в 04:30 мск в МЧС поступило сообщение о ДТП с участием хозяйственного железнодорожного состава и легковушки на нерегулируемом железнодорожном переезде на улице Возрождения в Фурманове.

«Пострадали два человека: мужчина 1984 и женщина 1987 годов рождения», — говорится в сообщении и уточняется, что оба пострадавших, находившиеся на момент ДТП в автомобиле, были доставлены в медучреждение.

Также указывается, что поездом были получены видимые незначительные механические повреждения, он не сошёл с рельсов и не было допущено разлива топлива.

«В 04:35 состав после осмотра убыл. Задержки других поездов не было», — добавляется в сообщении. В ликвидации последствий аварии принимали участие 12 человек, было задействовано четыре единицы техники.

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