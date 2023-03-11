Немецкий эксперт Свистек: диверсию на «Северных потоках» организовало государство

Берлин, , 04:49 — REGNUM Государство занималось организацией диверсии, совершенной в сентябре на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил научный сотрудник немецкого фонда «Наука и политика» Йоран Свистек 10 марта в эфире телеканал ZDF.

Северный поток Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так он оценил появившиеся в СМИ утечку о причастности к подрывам некой проукраинской группировки. По мнению Свистека, реализовать такой сценарий группе небольшой людей было бы не под силу.

Он отметил, что средства для атаки «нельзя просто так купить на строительном рынке», однако можно было получить от какой-либо организации или государства. Кроме того, он эксперт подчеркнул, что планирование такого крупного нападения требует длительной подготовки и особых умений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что действующие власти США пытается переложить ответственность за диверсии на «Северных потоках» на Украину. Она также добавила, что администрация главы Белого дома Джо Байдена и НАТО столкнутся с серьезным экономическим проблемами из-за этой атаки.