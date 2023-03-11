Берлин, 11 марта, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Государство занималось организацией диверсии, совершенной в сентябре на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил научный сотрудник немецкого фонда «Наука и политика» Йоран Свистек 10 марта в эфире телеканал ZDF.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

Так он оценил появившуюся в СМИ утечку о причастности к подрывам некой проукраинской группировки. По мнению Свистека, реализовать такой сценарий небольшой группе людей было бы не под силу.

Он отметил, что средства для атаки «нельзя просто так купить на строительном рынке», однако можно было получить от какой-либо организации или государства. Кроме того, эксперт подчеркнул, что планирование такого крупного нападения требует длительной подготовки и особых умений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что действующие власти США пытаются переложить ответственность за диверсии на «Северных потоках» на Украину. Она также добавила, что администрация главы Белого дома Джо Байдена и НАТО столкнутся с серьезными экономическими проблемами из-за этой атаки.