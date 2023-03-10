Москва, 10 марта, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Посол Китайской Народной Республики в Москве Чжан Ханьхуэй заявил о высокой динамике, которую демонстрируют российско-китайские отношения. Об этом он заявил в пятницу, 10 марта, на приеме по случаю Международного женского дня.

Сергей Пятаков/POOL/ТАСС Чжан Ханьхуэй

«Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ [Владимира. — Прим. ред.] Путина <…> китайско-российские отношения в новую эпоху сохраняют высокую динамику», — сказал посол.

Также Чжан Ханьхуэй отметил интенсивное развитие отношений России и Китая и политических контактов на высшем уровне.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров поддержал двустороннее развитие отношений Индии и Китайской Народной Республики.